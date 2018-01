Marzocchetti candidato per i 5 stelle?

È oramai acclarato che il prossimo 4 marzo si andrà al voto e saranno chiamati alle urne anche i cittadini sansalvesi. Comincia il toto candidati e la speranza (che non può mai venir meno) e’ che possano essere eletti coloro che la politica vivono come vocazione per fare il bene di tutti e non solo i propri e quelli di parenti, amici e amici degli amici. Sicuramente la cosa farebbe ancora più piacere se questi eletti appartenessero anche alla nostra comunità cittadina.

Alcuni nomi sui possibili candidati di San Salvo sono già venuti fuori da osservatori della politica locale. Tra questi anche il nome di Silverio Marzocchetti, leader locale del Movimento 5 Stelle che finora, con un post su Facebook, si è reso disponibile a partecipare alle cosiddette “Parlamentarie”. Dopo questa disponibilità chi è iscritto al partito può proporlo come candidato per il Parlamento.

E se risulterà tra i più eletti diventerà ufficialmente un candidato sansalvese del Movimento 5 Stelle per le prossime votazioni del 4 marzo.

Questo il contenuto del suo post su Fb:

Bene bene bene, il mio percorso con il m5s inizia da questa foto...da quel giorno in poi ho cercato di contribuire alla costruzione di un progetto chiamato MOVIMENTO 5 STELLE; nel corso di questi anni abbiamo inserito persone della società civile in ogni grado istituzionale facendo capire, con i fatti, chi siamo e cosa vogliamo realizzare. Ora è arrivato il momento di dimostrare che le cose possono realmente cambiare se davvero si vogliono cambiare e gli unici che possono farlo siamo noi del m5s poiché in questi anni abbiamo dimostrato SERIETÀ e COERENZA.



Mi è stato chiesto di avanzare la candidatura per le PARLAMENTARIE che determinerà la lista dei candidati alla camera dei deputati per dare un contributo al nostro territorio e come ho sempre fatto non mi sono tirato indietro nonostante sia a conoscenza delle grandi difficoltà che troverò davanti a me, ma far parte di un gruppo come il m5s significa anche questo, per cui CI SONO.



Ora cerchiamo di far conoscere il nostro programma elettorale a quante più persone possibili per andare al governo e spazzare via gli artefici del disastro in cui ci troviamo. Il 4 marzo è vicino, facciamo presto.