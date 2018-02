Allerta meteo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalla tarda serata/notte di oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate, mediamente sopra i 700-900 m sulle zone appenniniche di Lazio, Abruzzo e molise, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Dal mattino di domani, giovedì 22 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.