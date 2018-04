Botteghe di mestiere, opportunità di tirocini retribuiti per under 35 abruzzesi

Vi ricordiamo che la Regione Abruzzo ha avviato il progetto “Botteghe di mestiere” attraverso il quale 170 giovani under 35 potranno formarsi per 6 mesi all’interno di un contesto produttivo nel quale si realizzeranno percorsi di tirocinio in ambiti diversi, quali l’enogastronomia, la filiera agroalimentare, la ristorazione, la grande distribuzione, l’artigianato del legno e l’artigianato artistico, automotive e made in Italy. Ogni Bottega di Mestiere è costituita da un raggruppamento composto da un Soggetto Promotore, che si occuperà della selezione dei candidati e da una o più aziende ospitanti.

Inoltre, con un provvedimento amministrativo ad hoc è stata prorogata alle ore 14 di lunedì 16 aprile 2018 la data di scadenza entro la quale si potrà aderire ad un tirocinio nell’ambito del progetto “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione”. In un primo momento la scadenza era stata fissata alle ore 10 del 5 aprile; in ragione delle richieste pervenute in Regione e dei problemi tecnici riscontrati dagli utenti in fase di registrazione e iscrizione sul portale Botteghe di Mestiere, si è deciso di prorogare il termine ultimo di presentazione delle candidature al tirocinio da parte dei disoccupati.

In tutto il territorio regionale sono state autorizzate ad erogare la formazione 9 botteghe, che raggruppano 52 aziende. Il progetto, realizzato con il contributo del PON FSE 2014-2020, è parte del Programma S.P.A. – Sperimentazione di Politiche Attive (Botteghe). I tirocinanti riceveranno un rimborso di 600 euro al mese.

A chi è rivolto – Possono partecipare giovani under 35 disoccupati che non studiano e non sono impegnati in corsi di formazione.

Come fare – Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito http://www.botteghemestiereinnovazione.it/web/botteghe/abruzzo , individuare tra le botteghe quella presso la quale si vorrebbe avviare il proprio percorso formativo, o per la quale si ritiene di avere un profilo attinente a quelli richiesti, cliccare su “Iscriviti alla bottega” e seguire le istruzioni riportate.

Scadenza – Le domande possono essere presentate dal 7 marzo fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2018.

Informazioni – Per informazioni non reperibili sul sito indicato è possibile contattare il Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo email: dpg011@regione.abruzzo.it.