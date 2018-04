Abruzzo Include. Il 9 aprile partiranno le Borse Lavoro

Il 9 aprile partiranno le Borse Lavoro, un intervento che rientra nel progetto "Abruzzo Include" portato avanti anche per il 2018 dal comune di San Salvo finalizzato all'inclusione sociale di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali. Sono 15 i destinatari del progetto che, in previsione della bella stagione, dovranno provvedere a lavori di manutenzione di strade e piazze comunali, del verde pubblico e anche alla pulizia di zone interessate dall'abbandono dei rifiuti.