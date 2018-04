Appuntamento oggi pomeriggio con “La famiglia è connessa”

Oggi pomeriggio alle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, presso l’ Auditorium Paolo VI in via Saint Nicolas De Port a San Salvo si terrà un importante incontro sul tema “La famiglia é connessa”.

Interverrà la dott.ssa Lucilla Pomponi, psicologa e psicoterapeuta, sul significato e l'uso dei nuovi dispositivi multimediali in famiglia.

L’incontro è il sesto di un laboratorio di formazione mensile dedicato alle coppie “La famiglia è…”, programmato e svolto tra Pescara, San Salvo e Roseto degli Abruzzi. Questo è il secondo appuntamento che si svolge a San Salvo. Il primo si è tenuto il 17 dicembre scorso presso l’oratorio di San Giuseppe e la dottoressa Rita Papa, psicologa e psicoterapeuta ha approfondito il rapporto con la famiglia di origine.

Il laboratorio è stato organizzato dal Movimento Famiglie Nuove di Abruzzo e Molise. Il Movimento Famiglie Nuove , diramazione del Movimento dei Focolari, sorto nel 1967, svolge attività formative per la famiglia e di accompagnamento per i fidanzati; ha un’attenzione particolare per le coppie in crisi, i vedovi, i separati e le coppie irregolari; si impegna per la promozione di una cultura della famiglia e di adeguate politiche familiari, attraverso convegni e pubblicazioni e collaborando con diverse agenzie educative.

La partecipazione all’incontro è gratuito e aperto a tutti.