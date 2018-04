I giapponesi hanno incontrato la Valtrigno di San Savo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

16 professionisti del Giappone, terra abituata a convivere con le calamità naturali e con i terremoti”, sabato scorso si sono recati in Abruzzo per conoscere le tecniche organizzative e operative per affrontare gli eventi calamitosi naturali.

Per conoscere la realtà dell’Associazione di Protezione civile Valtrigno che da anni opera nel campo della protezione civile.

Sono stati ricevuti dal presidente Saverio Di Fiore che ha illustrato il lavoro svolto con centinaia di volontari nel servizio ambulanze, anche a supporto del 118, antincendio, nei terremoti anche con un’attrezzata cucina da campo, nelle emergenze neve e alluvioni.