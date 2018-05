ALTRA IMPRESA DELLA RM ITALIA-FORNO RASPA

Grande giornata è stata domenica scorsa per i colori sociali della squadra locale della Ciclistica Valle Trigno R.M. Italia – Forno Raspa. Nella splendida cornice dell'Appennino Romagnolo si è svolta la 39° edizione del Giro di Romagna valevole come prova unica del Campionato Nazionale Cicloturismo UISP 2018 ed organizzata magnificamente dalla UCF Baracca di Lugo di Romagna (RA).

Sono stati circa 2.300 i ciclisti, di cui circa 250 donne, che hanno partecipato ai quattro percorsi previsti su strada (60, 88, 138 e 170 chilometri). A confermare la riuscita della manifestazione è stato anche l’alto numero delle società partecipanti (256 per la precisione) provenienti non solo dall’Emilia Romagna e dalle Regioni limitrofe come Veneto, Toscana e Marche, ma anche da Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli e dall'Abruzzo rappresentata dalla sola Ciclistica Valle Trigno RM Italia-Forno Raspa.

La prova unica del Campionato Nazionale di Cicloturismo per società UISP è andata alla Ciclistica Bitone di Bologna. La squadra capitanata dal presidente Rocchino Bucci, unica rappresentante di tutta l’Italia centro meridionale, ha svolto un ruolo da protagonista, aggiudicandosi l'11° posto nella prova del campionato nazionale UISP e il 16° posto assoluto nella prova del Giro della Romagna sulle 256 squadre partecipanti, ricevendo gli applausi e gli elogi da parte degli organizzatori ed in particolar modo del presidente nazionale per il settore ciclismo della UISP. In questo modo, si è contribuito a portare il nome della nostra regione e del nostro territorio in ambito nazionale.