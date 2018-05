Un anno di attesa per fare una visita cardiologica. Protagonista della disavventura una donna di 70 anni, A. S., che è andata al Cup (Centro unico di prenotazione) del Distretto sanitario di base di San Salvo per prenotare una visita dal cardiologo. La donna ha un problema alla valvola mitrale che deve tenere periodicamente sotto controllo. "Sono andata al Cup e mi sono sentita rispondere che la prima data utile era a luglio 2019, cioè fra più di un anno. Mi chiedo come questo sia possibile", afferma A. S. Il cardiologo al Distretto è disponibile solo una volta a settimana e di conseguenza questo genera lunghe attese per i controlli. "E' inaccettabile offrire servizi del genere ai cittadini. Anche l'anno scorso mi è successa la stessa cosa e sono stata costretta a fare una visita privata pagando 120 euro. Mi metto nei panni di quelle persone che prendono una misera pensione di 400 euro al mese e sono costrette a rinunciare a servizi essenziali come le visite mediche" continua la donna, "L'addetto al Cup non sapeva come dirmi, per la vergogna, che la visita sarebbe stata possibile farla tra un anno". Ormai non passa giorno senza che al Distretto sanitario di San Salvo non si registrino casi di pazienti costretti ad aspettare mesi, o addirittura oltre un anno, per poter fare esami diagnostici importanti. Chi può permetterselo, si rivolge alla sanità privata, gli altri sono costretti a stare alla sorte. Oltre ai residenti di San Salvo, il Distretto offre servizi a tutto il comprensorio dell'alto vastese e del vicino Molise, ma con disservizi che costringono le persone a rivolgersi a servizi privati. "Il diritto alla salute è un diritto basilare che il Distretto di San Salvo non riesce a garantire" conclude A. S.