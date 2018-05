Resto al Sud, oltre 2500 giovani hanno presentato domanda a Invitalia

A livello nazionale sono già 2.543 i giovani che in quattro mesi hanno presentato la loro proposta di avvio di impresa per usufruire dell’incentivo Resto al Sud: 1.750 sono in fase di valutazione, 355 idee sono state già approvate (circa il 40%) mentre 552 sono state bocciate.

Il punto è stato fatto oggi a Cagliari, nel corso dell’incontro organizzato da Invitalia per la presentazione della misura sul territorio.

“Per come leggiamo questi primi numeri pensiamo che il programma andrà avanti almeno per cinque anni” – ha annunciato Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia – Gli investimenti sono pari a 164 milioni di euro, mentre le agevolazioni concesse sono di 87 milioni. E’ questo il numero su cui si basa la proiezione per i prossimi cinque anni. Anche se pensiamo che avremo presto una accelerazione dopo che si vedranno in azione le prime imprese. Con questo programma non possiamo più dire che non ci sono occasioni e che non si può fare niente”.

Il programma Resto al Sud offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività imprenditoriali di produzione di beni, fornitura di servizi e turismo sul territorio delle 8 Regioni del Mezzogiorno, tra cui l’Abruzzo, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro.