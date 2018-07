Con Di Biaggio il gelato "sansalvese" va su Sky Uno!

Il gelato di Ida Gabriella di Biaggio (leggi), una ragazza che è cresciuta a San Salvo e proprio qui si è appassionata al mondo del gelato, è stato protagonista

della trasmissione Alessandro Borghese Kitchen Sound su Sky Uno!

Ida é la dimostrazione che quando si fa qualcosa con passione si cavalca delle onde inaspetatte.

Arrosticini abbinati al Sorbetto di Birra Red Queen, Mud Hopper e cavolo gratinato sono stati i piatti che hanno mostrato un pò di Abruzzo su Sky .

