Vasto, al via oggi la quinta edizione del Siren Festival

Torna oggi il grande ed atteso appuntamento del Siren Festival giunto alla sua 5° edizione. In programma fino al domenica 29 luglio, il Siren Festivalè un boutique festival organizzato da Stardust Productions e DNA Concerti, in collaborazione con il Comune di Vasto e Regione Abruzzo, che propone una ricca selezione di musica pop, rock, elettronica internazionale ed italiana.

Una cornice unica, una città storica affacciata sul mare che grazie alla sua invidiabile posizione negli anni si è affermata come uno dei luoghi più affascinanti del centro Italia. Vasto con le sue spiagge, i caratteristici vicoli del centro, le piazze che si affacciano come terrazze sul mare, i suoi bellissimi giardini, ospiterà la quinta edizione del Siren Festival, oramai uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate. Chi c’è stato lo sa bene, il Siren non è una serie di concerti, ma un vero e proprio festival: 4 giorni, 5 palchi, oltre 30 live e djset, degustazioni, arte, divertimento, relax, ottimo cibo e mare!

Le location di questa edizione saranno Piazza del Popolo, il Cortile di Palazzo D’Avalos, Porta San Pietro, i Giardini di Palazzo D’Avalos (quest’anno Birra del Borgo stage), la SIREN BEACH presso il lido Bagni 51 e la Chiesa di San Giuseppe.

Siamo inoltre lieti di annunciare che anche quest’anno la radio partner del festival è Rai RADIO2. In diretta da Vasto, venerdì 27 luglio alle 23.15,RADIO2 LIVE” trasmetterà il concerto di Cosmo, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini: una puntata speciale del famoso format di musica live di RADIO2 in streaming su www.raiplayradio.it/radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram.

SIREN BEACH STAGE. Quest’anno la SIREN BEACH trasloca in un lido interamente dedicato al pubblico del festival e si trasforma in un vero e proprio nuovo palco dove si esibiranno 16 band in tre giorni. E non si tratterà di show acustici come lo scorso anno bensì di veri e propri live full set! Inoltre Radio Sonica sarà mediapartner del Beach Stage e trasmetterà in diretta dal SIREN BEACH STAGE! L’abbonamento più Beach Pass (90 euro) da diritto a lettino e ombrellone o gazebo attrezzato per una persona per i tre giorni del 27, 28 e 29 luglio. L’accesso alla spiaggia e ai concerti sarà comunque libero. Sarà possibile, per i possessori di biglietto del festival, salire ai concerti in paese dalle 18 e poi la notte scendere ai DJ set servendosi della navetta gratuita, offered by Budget Autonoleggio.

SIREN FOOD. Anche quest’anno nell’area food del Siren saranno presenti le migliori realtà del territorio con tutte le specialità del vastese. Lo chef stellato Nicola Fossaceca de Al Metro’ di San Salvo con la sua triglia alla Skapece espressa, Matteo Crisanti di Zi’ Albina ed il brodetto alla vastese in chiave take away. E non solo! Ci saranno anche gli immancabili arrosticini, quest’anno a cura di DranK, le pallotte cace e ove’ della Masseria Zinni e gli hamburger di Ventricina di D’Ottavio. Giovedì, venerdì e sabato inoltre dalle 18 alle 21 si potranno degustare i vini delle cantine del vastese in abbinamento alla ventricina ed altri salumi del salumificio Di Fiore.

BIRRA DEL BORGO STAGE – SIREN TALKS e LIVE. Quest’anno gli splendidi Giardini D’Avalos ospitano il Birra del Borgo Stage, che vedrà gli attesissimi live di Neil Halstead e di Rodrigo Amarante e due talk dedicate . Ai videoclip e alla graphic novel! Birra del Borgo ti aspetta a Siren Festival, con LISA e un sacco di altre birre da gustare tra un concerto e l’altro in spiaggia e nei giardini e gli antichi palazzi di Vasto 27 luglio 18,00 – Giardini di Palazzo d’Avalos- BIRRA DEL BORGO STAGE

Questo il programma.

GIOVEDI 26 LUGLIO

CORTILE D’AVALOS2

1:00 Proiezione di Yellow Submarine

22,30 proiezione di Lust & Sound in West: Berlin 1979-89

SIREN BEACH STAGE

DALLE 22:00 Slim, Sebastian, Neo Sound Affairs dj set

VENERDI 27 LUGLIO

GIARDINI D’AVALOS BIRRA DEL BORGO STAGE

18,00 – Giardini di Palazzo d’Avalos- BIRRA DEL BORGO STAGE MY OWN PRIVATE GRAPHIC NOVEL 3+1 eccellenze dell’arte sequenziale italiana Nova, Marco Taddei, Simone Angelini – modera Ratigher

19,30 NEIL HALSTED

02,00 ANY OTHER

PIAZZA DEL POPOLO

21,00 SLOWDIVE

23,15 COSMO

01,30 2MANYDJS

CORTILE D’AVALOS

20,10 RYLEY WALKER

22,15 LALI PUNA

00,035 MOUSE ON MARS

PORTA SAN PIETRO

19,00 ANNABEL ALLUM

22,10 MYSS KETA

23,20 THE RAINBAND

00,40 GERMANO’

SIREN BEACH STAGE

15,00 DORSO

15,45 DADAMATTO

16,25 MARGHERITA VICARIO

17,10 THE RAINBAND

18,00 BIANCO

01,00 NEW ELECTRONIC ORDER

02,30 AMARI dj set

SABATO 28 LUGLIO

GIARDINI D’AVALOS BIRRA DEL BORGO STAGE

18,00 – Giardini di Palazzo d’Avalos – BIRRA DEL BORGO STAGE VIDEO KILLED THE ’90 STARS – I videoclip musicali dagli anni ’90 al web Jacopo Farina, Zavvo Nicolosi, Dimitri Di Noto (Ground’s Oranges) – modera Mattia Barro

19,30 RODRIGO AMARANTE

PIAZZA DEL POPOLO

20,15 COLAPESCE

22,00 dEUS

00,15 PUBLIC IMAGE LIMITED (P.i.L)

CORTILE D’AVALOS

21,14 TOY

23,15 BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

PORTA SAN PIETRO

19,00 SPIELBERGS

19,050 VANARIN

20,40 MAËLYS(vincitori del contest Open Stage di Moto Guzzi)

21,30 MESA

23,00 AMARI’

SIREN BEACH STAGE

13,30 LAAGO!

14,15 B.

14,45 SACRAMENTO

15,30 BLACK SNAKE MOAN

17,00 FRANCESCO DE LEO

17,55 LORENZO BITW

01,00 ARMADISCO

02,00 DAVIDE TOFFOLO dj set

DOMENICA 29 LUGLIO

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

13,30 NIC CESTER

SIREN BEACH STAGE

14,40 LUCIA MANCA

15,20 THE ZEPHYR BONES

16,40 FITNESS FOREVER

PREVENDITE:

40 euro + d.p. venerdì

40 euro + d.p. sabato

60 euro+d.p abbonamento venerdì e sabato

90 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato + Beach Pass (27/28/29)

ORARI BIGLIETTERIA A VASTO:

Sarà possibile acquistare i biglietti per il festival anche a Vasto.

Corso de Parma, 4

Gio. / Thu. 19:00 – 22:00

Ven. / Fri. 13:00 – 23:00

Sab. / Sat. 17:00 – 23:00

FREE SHUTTLE BUS – offered by Budget Autonoleggio

ORARI FREE SHUTTLE BUS per venerdì e sabato

18:00 – 20:30 // 01:00 – 03:00

STOP 1 VASTO CENTRO, Piazza Barbacani

STOP 2 VASTO MARINA, Piazza Fiume

Frequenza 20 minuti