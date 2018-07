San Salvo, gli eventi in programma questa sera

Estate a San Salvo, gli eventi in programma oggi 26 luglio 2018:

19:00 – 23:00 ARCHEOLAB (Pren. 3891812311) - Laboratori Creativi nel Museo - Comune di San Salvo/Parsifal - Museo Civico

21:00 "3^ Edizione "PEDALATA BY NIGHT" - Ass. Velo Club San Salvo - Strade Cittadine

21:00 RUSTIKO alla conquista dell’Abruzzo (gioco on the Road) – Via Vespucci – per info e iscrizioni 333 3476344

21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN - Eventi e Servizi Srl - Lungomare C.Colombo (fronte Piazza Gramsci)