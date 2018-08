A settembre gli alunni della primaria riceveranno "Pasquale, squaletto solidale"

"Pasquale, squaletto solidale" è il titolo della fiaba per ragazzi, che affronta il tema del bullismo, donata al Co.Re.Com Abruzzo dalla scrittrice Donatella Di Pietrantonio e che da settembre sarà consegnata gratuitamente a tutti gli alunni nelle scuole primarie.

Il progetto editoriale è stato presentato il 30 luglio nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pescara nella sede del Consiglio regionale e che anticipa l'evento in programma domani a Roseto, alle ore 18.30, nel Palazzo del mare, al quale parteciperà anche l'autrice. All'incontro con la stampa hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il Presidente del Co.Re.Com Abruzzo Filippo Lucci, il Commissario Agcom Antonio Martusciello e il Consigliere del Co.Re.Com Michela Ridolfi. "Ogni fiaba suscita ricordi impalpabili – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio nel corso dell'incontro con la stampa - che ognuno di noi ha vissuto nella fanciullezza e che in questo racconto di Donatella Di Pietrantonio riprendono vigore e fantasia.

Questo insegnamento porta nelle nostre scuole, nelle case e nelle famiglie un tema di grande attualità legato al comportamento invadente, negativo e perpetuato nel tempo, procurato dal bullismo. Il Consiglio regionale in questo senso plaude all'opera dell'ottima scrittrice Di Pietrantonio, oramai non più una sorpresa dopo il successo al Campiello 2017 con "L'Arminuta". Saluto questa iniziativa del Co.Re.Com Abruzzo, attento a un fenomeno purtroppo dilagante, ma che porterà certamente ad un esito positivo con questo interessante e divulgativo volume rivolto alle nostre future generazioni".

"E' doveroso sottolineare il gesto dell'autrice che ha voluto donarci la sua opera inedita – ha sottolineato il Presidente del Co.Re.Com Filippo Lucci – con il quale si conferma l'attenzione e la sensibilità che Donatella Di Pietrantonio ha verso il mondo dei minori essendo anche una dentista pediatrica". "In una società che produce e interpreta se stessa attraverso modelli di pseudo solidarietà – ha proseguito Lucci - e dove molti sembrano rassegnati al bullismo giovanile come indicatore estremo della deriva della nostra mente sociale, la fiaba rappresenta un momento di riflessione anche nei confronti del coraggio pedagogico dimostrato dalla mamma del protagonista che riesce a trasmettere al proprio piccolo la capacità di saper compiere delle scelte consapevoli che, in fondo alla storia, si rivelano feconde ed utili non solo a Pasquale ma anche agli altri "pesciolini". "Nella fiaba – ha sottolineato Lucci - il paradigma della "buona" educazione si trasforma in un'efficace strumento di prevenzione all'isolamento ed alla diversità". Il Commissario Agcom Antonio Martusciello ha sottolineato che l'obiettivo di questo tipo di iniziativa definita come una vera e propria "best practice", "non è inculcare nell'individuo contenuti e nozioni, ma, piuttosto, stimolare la capacità critica e l'empatia del soggetto. Un'attività complessa che sul piano operativo richiede sempre più importanti sinergie e scambi d'informazione, anche a livello istituzionale. Da un lato, vi è l'Autorità, che, nell'ambito delle evidenze fornite dall'istituito Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet, ha ritenuto opportuno fornire un aggiornamento del "Libro Bianco Media e minori". Dall'altro, si pone l'intervento del Co.Re.Com Abruzzo che, impegnato in azioni di prevenzione, ha redatto un vademecum sui temi del cyberbullismo e della web reputation. Oggi questo percorso si arricchisce del dono prezioso di Donatella Di Pietrantonio". "Nell'approfondire la bibliografia di Donatella Di Pietrantonio – ha infine dichiarato il Consigliere del Co.Re.Com Abruzzo, Michela Ridolfi - ho scoperto, con felice sorpresa, le favole inedite cui si faceva espresso riferimento. Immediatamente ho provato a contattarla per chiederle in dono una fiaba per il Co.Re.Com Abruzzo, a supporto delle attività legate alla mia delega sulla Tutela dei minori. La risposta positiva ed entusiasta non si è fatta attendere. Grazie a questo gesto di generosità tutti i bambini abruzzesi potranno apprezzare le gesta dello squaletto Pasquale. Un ringraziamento particolare al Presidente Filippo Lucci, che ha creduto e sostenuto fermamente il mio progetto".