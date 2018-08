Da oggi più di 30mila ragazzi si sono messi “in cammino” per partecipare al pellegrinaggio per incontrare l’11 e il 12 agosto papa Francesco a Roma in vista del Sinodo di ottobre.

Tra questi 30.000 giovani c’è anche una piccola rappresentanza dell’Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola di San Salvo.

Per l’occasione, il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Cei ha organizzato “Per mille strade”, un cammino che coinvolge giovani ed accompagnatori.

Ognuno percorrerà un tragitto differente che lo porterà, però, ad incontrarsi con tutti gli altri nello stesso luogo, Roma: prima al Circo Massimo per una veglia di preghiera con il Papa (sabato 11) e poi in Piazza San Pietro per la Messa conclusiva di domenica 12.

Ogni diocesi, da sola o insieme a quelle più vicine, ha organizzato varie proposte di pellegrinaggio.

500 giovani hanno risposto all’appello delle diocesi di Abruzzo e Molise e si sono radunati oggi 10 agosto nel Santuario di San Gabriele dell'Addolorata a Isola del Gran Sasso, gli abruzzesi, e nel Santuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso, i molisani.

«Da questo cammino di avvicinamento ci aspettiamo sicuramente una forte esperienza di socializzazione, che è più facile quando si condividono gioie e fatiche. Raccontandosi il proprio vissuto, al di là di uno smartphone, un giovane diventa per l’altro motivo di evangelizzazione», dicono don Nicola Florio e don Andrea Manzone responsabili della Pastorale Giovanile Abruzzo-Molise, «una delle speranze è che questi tornino a casa pensando di non essere soli nella loro esperienza di fede».

Buon viaggio Mario, Fabrizio, Michela, Ilaria, Angelo, Valentino, Gemma e Roberta Maria!