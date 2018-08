Rubati quattro trattori alla Fattoria Di Vaira, danno di 500 mila euro

Sono stati rubati quattro trattori dalla Fattoria Di Vaira in contrada Colle Calcioni a Petacciato. La Fattoria Di Vaira è la più grande azienda agricola del Molise, in un territorio agricolo dove risorse naturali e presenza umana convivono da secoli con straordinario equilibrio. L’azienda agricola si estende su una superficie di 500 ettari ed è un “organismo agricolo” completo, con la presenza di vigneti, oliveti, orticole, cereali e foraggi per gli allevamenti di vacche da latte, razza bruna alpina, circondato da siepi, macchie boschive e otto laghetti artificiali che arricchiscono l’agro-ecosistema.

L'APPELLO:

"Sabato 11 agosto abbiamo pubblicato una video-intervista ad alcuni nostri lavoratori, cui viene corrisposto un giusto compenso. La notte successiva sono stati RUBATI dalla Fattoria QUATTRO TRATTORI con le relative attrezzature, per un danno di 500 mila uro. Senza questi mezzi e materiali non possiamo lavorare e continuare a fare un'agricoltura sana, sotto tutti i punti di vista.

Per questo chiediamo anche a te un

CONTRIBUTO PER AIUTARCI A PORTARE AVANTI LA NOSTRA ATTIVITÀ

Il contributo di 10-100-1000-10000 Euro o multipli può essere versato su

c/c IT 93 O 05018 04000 000011229580

intestato Opera Società Agricola Di Vaira srl indicando nella causale “contributo trattori”

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO"