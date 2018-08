Pietrucci "Occorrono interventi al sistema infrastrutturale, a cominciare dai ponti"

Il consigliere regionale Pd e presidente della seconda Commissione in Consiglio regionale d'Abruzzo, Pierpaolo Pietrucci, convocherà "a breve, d'intesa con il collega Riccardo Mercante del Movimento Cinque Stelle una seduta della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale, di cui sono presidente, per arrivare a tracciare un quadro definito e circostanziato degli interventi di cui necessita il nostro sistema infrastrutturale, a cominciare dai ponti, dai viadotti, dagli assi strategici". "E' la conoscenza il presupposto di ogni scelta libera. Al di fuori delle aggressioni e delle polemiche, sono convinto che oggi il compito delle istituzioni sia farsi carico dell'impegno che eventi come quello di Genova non si verifichino più - dichiara in una nota l'esponente Dem - Convocheremo i rappresentanti dei sindacati e il Codacons (da cui sono arrivate precisazioni e denunce), la concessionaria delle A24 e A25, Strada dei Parchi, e Anas, i Comuni e le Province, enti e strutture a cui fanno capo le competenze sulle infrastrutture: strutture che in molti casi sono stati sottoposte negli ultimi anni a tagli e compressioni di spesa, o sono intrappolate in infernali meccanismi burocratici, che hanno finito con il rendere più difficoltosi i necessari interventi di manutenzione sul sistema viario e infrastrutturale. Dovrà essere chiaro, a partire dal criterio della sicurezza degli utenti e quindi dei cittadini, dove è più urgente intervenire e, se chi deve farlo si trova impossibilitato, dovrà essere la Regione a farsene carico, direttamente o facendosi portavoce delle istanze nei confronti del governo, per fare in modo che gli interventi si facciano, e in tempi rapidissimi". Pietrucci richiama l'attenzione sul monitoraggio e la manutenzione delle nostre infrastrutture, "un'esigenza che è ancora più urgente in una regione come l'Abruzzo, sottoposta a svariati rischi e sollecitazioni, a cominciare da quelli sismici. Le recenti scosse nel vicino Molise non fanno che ricordarcelo".