Sulla pista ciclabile solo con la luce del sole

Pista ciclabile utilizzabile solo alla luce del sole. Numerose le segnalazioni che arrivano in redazione da parte di turisti e residenti che lamentano la mancanza di illuminazione lungo la pista ciclabile che collega San Salvo e Vasto. Un lavoro inserito nell’ambito del programma “Bike to coast” promosso dalla Regione Abruzzo con fondi dell’Unione Europea e inaugurato nel 2015. La pista ciclabile, soprattutto nel periodo estivo, è l'unico modo che hanno i residenti di San Salvo Marina e di Vasto Marina per spostarsi da un centro all'altro evitando di prendere l'auto, e che costituisce una valida alternativa all'intenso traffico che si crea sulla statale 16. L'intero percorso ciclabile è privo di lampioni, il che la rende anche poco sicura. I cittadini suggeriscono l'installazione di lampioni a led a basso consumo ed elevata luminosità, come quelli da poco installati lungo il nuovo tratto di pista ciclabile in via Grasceta, al fine di rendere sicuro questo percorso, ma anche per prevenire possibili episodi di criminalità e degrado.