Vandali al Biotopo Costiero, Massari: "Aiutateci a combattere questa forma di ignoranza e maleducazione"

In seguito all'atto vandalico avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì leggi al Giardino Botanico di San Salvo l'Associazione Itinerari d'Abruzzo esprime la massima solidarietà per l'accaduto. "Sono ormai anni che la nostra Associazione contribuisce alla gestione di questa perla naturalistica nel Comune di San Salvo.

Purtroppo la passione, la dedizione, l'amore e tutte le belle parole che noi amiamo utilizzare per descrivere questo posto meraviglioso non sono sufficienti.

Queste vicende non possono e non devono continuare, ne passare inosservate e impunite. Per noi è un dolore profondo".

Questo il post dalla pagina Giardino Botanico Mditerraneo e Biotopo Costiero scritto dal Vice presidente dell'Associazione Alessio Massari, referente scientifico dell'Area Protetta:

"Per due notti consecutive siamo stati vittima di atti vandalici e furti che hanno causato ingenti danni soprattutto alle strutture del Centro Visite del Biotopo costiero.

La cosa raccapricciante è che ormai da diverso tempo, quasi ogni mattina, troviamo almeno una delle finestre divelte inizialmente al solo scopo di prelevare sedie per sedersi belli comodi sul terrazzino del Centro Visite e fumare qualche spinello e bere birra a volontà (ovviamente usando l'antistante area dunale come pattumiera), poi addirittura queste sedie sono state rubate assieme ad altra roba di poco valore, qualche decina di euro e un cellulare.

Ricordiamo che stiamo parlando di una struttura pubblica e di un Area protetta, un bene di noi tutti cittadini.

Un luogo che dovrebbe essere catalizzatore di benessere e senso civico, una responsabilità e un vanto per la nostra comunità.

Un luogo unico in Italia che ogni sansalvese deve imparare a conoscere per apprezzarlo e difenderlo come se fosse suo.

Perchè solo la conoscenza può far nascere in noi il giusto senso di appartenenza e la volontà di difendere qualcosa che impariamo ad amare.

Per questo vi chiediamo di aiutarci a combattere questa forma di ignoranza e maleducazione che in estate trova la sua massima espressione.Grazie a tutti quelli che vorranno darci una mano per difendere questo meraviglioso e unico angolo di natura della nostra San Salvo".