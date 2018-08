Abruzzo, approvato il calendario venatorio 2018/2019

La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2018/2019. Come per la scorsa stagione non è prevista nessuna preapertura, la chiusura per i turididi resta fissato al 20 gennaio così come per gli acquatici. La chiusura alla beccaccia è anticipata, rispetto a molte altre Regioni, al 10 di gennaio. Come se non bastasse, quest’anno è stata anche eliminata la possibilità di cacciare il Colombaccio a Febbraio ed è stato tolto il Moriglione dall’elenco delle specie cacciabili.

L’inizio della stagione venatoria era stata fissata per tutte le specie al 1° ottobre, mentre quest’anno per 8 specie l’apertura è stata riportata alla terza domenica di settembre.

Specie Cacciabili e periodi di caccia

In Abruzzo la stagione venatoria inizierà ufficialmente il 16 settembre, mese in cui la caccia sarà limitata alle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica, e terminerà il 31 gennaio. Queste le specie cacciabili e i periodi di caccia:

Quaglia dal 16 settembre al 30 ottobre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica)

dal 16 settembre al 30 ottobre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica) Tortora e Merlo dal 16 settembre al 31 dicembre (a settembre esclusivamente d’appostamento e nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica)

dal 16 settembre al 31 dicembre (a settembre esclusivamente d’appostamento e nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica) Fagiano dal 16 settembre al 29 novembre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica) e dal 1° dicembre al 19 gennaio solo dove è stato predisposto un piano di prelievo

dal 16 settembre al 29 novembre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica) e dal 1° dicembre al 19 gennaio solo dove è stato predisposto un piano di prelievo Lepre dal 16 settembre al 16 dicembre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica)

dal 16 settembre al 16 dicembre (a settembre nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica) Starna dal 1° ottobre al 29 novembre (solo dove è stato predisposto un piano di prelievo)

dal 1° ottobre al 29 novembre (solo dove è stato predisposto un piano di prelievo) Coturnice dal 1° ottobre al 29 novembre (con limitazioni)

dal 1° ottobre al 29 novembre (con limitazioni) Allodola dal 1° ottobre al 31 dicembre

dal 1° ottobre al 31 dicembre Alzavola, Fischione, Germano Reale, Marzaiola, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Pavoncella, Beccaccino dal 1° ottobre al 20 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento)

dal 1° ottobre al 20 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento) Beccaccia dal 1° ottobre al 10 gennaio

dal 1° ottobre al 10 gennaio Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello dal 1 ottobre al 20 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento)

dal 1 ottobre al 20 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento) Colombaccio dal 1° ottobre al 31 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento)

dal 1° ottobre al 31 gennaio (a gennaio esclusivamente d’appostamento) Cornacchia Grigia, Ghiandaia e Gazza dal 16 settembre al 31 gennaio (a settembre esclusivamente d’appostamento e nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica e a gennaio esclusivamente d’appostamento)

dal 16 settembre al 31 gennaio (a settembre esclusivamente d’appostamento e nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica e a gennaio esclusivamente d’appostamento) Volpe dal 1° ottobre al 31 gennaio

dal 1° ottobre al 31 gennaio Cinghiale dal 1° ottobre al 31 dicembre

Carnieri

Venendo ai carnieri, ogni cacciatore può prelevare giornalmente 2 capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, rispettando comunque le seguenti limitazioni: