Progetto Sud: allerta meteo rimandata l’esibizione di Rocco Hunt

“Progetto Sud Festival”, rinviato causa allerta meteo il concerto di Rocco Hunt

Rinviato a venerdì 31 Agosto causa allerta meteo il concerto di Rocco Hunt previsto per questa sera a San Salvo Marina.

In seguito alla comunicazione di condizioni metereologiche avverse previste per il 26 agosto (http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/segnalazioni/4906/criticita-per-il-giorno-26-agosto-2018), gli organizzatori di “Progetto Sud Festival” hanno deciso di spostare il live a venerdì prossimo. La location e l’orario sarà lo stesso: il concerto del noto rapper si terrà sul lungomare Cristoforo Colombo alle 21.30.

Per quanto riguarda lo Street Food d’aMare, evento gastronomico abbinato a Progetto Sud, si terrà lo stesso domani sera nel caso in cui le previsioni dovessero cambiare in senso positivo mentre il concerto è comunque rinviato al 31.