'Il lunghissimo lungomare', da Trani a Pesaro: e Vasto-San Salvo?

“ Un’occasione perduta. L’ennesima”. E’ l’amaro commento di Gianfranco Bonacci al servizio dedicato dal Corriere della Sera al tratto di costa adriatica che va da Trani a Pesaro.

“ Sul numero 34 del 23 agosto scorso del magazine 7 – spiega il manager – è comparso un lungo articolo, peraltro ben fatto, dal titolo “Il lunghissimo lungomare ”. Si tratta del viaggio in trenta tappe che 34 giornalisti, a bordo di un’automobile sponsorizzata, stanno facendo lungo la Penisola per raccontare l’Italia turistica. Nel leggere il reportage, risalendo dalla Puglia fino alle Marche, passando per Termoli, l’unica traccia della celebrata Costa dei Trabocchi è una bella foto del trabocco di Punta Cavalluccio a Rocca San Giovanni , con l’intervista al gestore del ristorante e il semplice richiamo al litorale che va da San Salvo a Ortona .

Poi – prosegue Bonacci – Ortona, Pescara, Montesilvano, Roseto e Giulianova, fin su al Conero, Ancona e Pesaro .