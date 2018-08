Saluta il Generale Sirimarco: "Sarò ambasciatore e testimone dei valori dell'Abruzzo"

Nell’aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto, il sindaco Francesco Menna, insieme al presidente del Consiglio comunale Mauro Del Piano, alla giunta e alle massime autorità civili e militari del territorio, ha salutato il Generale Michele Sirimarco, Comandante dellaLegione dei Carabinieri di Abruzzo e Molise che il 31 agosto lascerà il comando della Legione per assumere il giorno successivo quello della Legione Allievi Carabinieri di Roma, che ha alle sue dipendenze la scuola Allievi Carabinieri di Roma, Reggio Calabria, Iglesias e Campobasso.



“Le nostre sono comunità che spesso vivono situazioni difficili. I cittadini - ha detto il sindaco Menna - si innamorano di quelle conferenze stampa, di quegli articoli di giornali che si fanno a seguito delle grande operazioni. Dico sempre, che dietro queste operazioni c’è un grande lavoro che non va sui giornali. Un grande lavoro che non diventa pubblico. Siamo grati per il lavoro che fate. Grazie a lei, alle Forze dell’Ordine.Grazie al Tribunale e alla Procura per quella grande sinergia che mettete in campo. Grazie di cuore e mi auguro che ci venga a trovare. Le porte della nostra città e dell’Abruzzo sono sempre aperte”.



Il sindaco Menna inoltre a nome della città ha consegnato al Generale Sirimarco una targa in segno di riconoscimento per il lavoro svolto.



Il Presidente dell’Anci Abruzzo, Luciano Lapenna ha portato il saluto al Generale a nome di tutti i Comuni abruzzesi. Lapenna ha sottolineato che Sirimarco è stato un punto di riferimento importante per i sindaci, che si sono sentiti sostenuti nella difficoltà amministrative, soprattutto in una Regione tanto complessa come la nostra.



Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha espresso gratitudine per il lavoro svolto sul territorio. “Gratitudine- ha detto Tiziana Magnacca - all’uomo della negoziazione, questa grande capacità che tutta la mia comunità le riconosce per aver saputo dialogare insieme a noi e per aver saputo concretizzare l’interesse collettivo. Lei è un uomo dello Stato che merita i dovuti riconoscimenti. Le auguriamo che questo Paese possa riconoscerle un ruolo di rilievo non solo nell’Arma”.