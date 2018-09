San Salvo, calendario scolastico 2018/2019: festività, ponti e vacanze

Con deliberazione di Giunta Regionale n.328 del 18 maggio la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo calendario scolastico 2018/2019 per le scuole dell’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado.

Avvio previsto per lunedì 10 settembre e conclusione prevista per sabato 8 giugno 2019 per un totale di 208 giorni.

Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. Le sospensioni dell’attività didattica saranno: 1, 2 e 3 novembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, il 4 e 5 marzo (per Carnevale), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 aprile per le vacanze pasquali. Chiusura anche per l’8 dicembre, 1 maggio e 2 giugno. Le scuole dell'infanzia chiuderanno il 29 giugno 2019.