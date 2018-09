Pd San Salvo: Un asilo nido sicuro grazie alla Regione Abruzzo

Il Pd San Salvo interviene in merito alla riapertura della struttura di via Verdi: “Basta gettare fumo negli occhi dei cittadini! Dite le cose per come sono! Occorre ristabilire le giuste verità e i giusti merit! Siate onest con i cittadini!”

Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetco, impiantstca e messa in sicurezza dell’asilo nido di via Verdi che mostrava i limit del tempo e che sono stati effettuati solo grazie ai finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo a guida Pd. Queste le verità che puntualmente vengono tenute nascoste dall’amministrazione comunale di centrodestra a San Salvo che si ostna a tagliare nastri prendendosi merit senza avere la benché minima accortezza di invitare i rappresentant della Regione Abruzzo, (i soli meritevoli di aver dato alla città una scuola sicura) e né tantomeno di ringraziarli informando genitori e cittadini che senza i suddetti finanziament regionali i “segni del tempo che passa” della struttura sarebbero ancora evident e lo sarebbero stati per molto tempo ancora. “Segni del tempo che passa” che sarebbero stati ancora evidenti anche nelle altre strutture pubbliche messe in sicurezza solo grazie alla Regione Abruzzo. “Questa è un’opera che resta alla città”. Si, ma grazie al buon governo del centrosinistra. Questo però la sindaca Magnacca non lo dice! Come non dice che, ancora una volta, ci sono stat dei ritardi di riconsegna dei lavori che hanno comportato un aumento di spesa rispetto a quanto preventvato. Questa la differenza tra il Pd e il centrodestra: il Pd fa i fatti, in silenzio e senza manifest, slogan, annunci e tagli dei nastri. Il centrodestra dei fatti, delle idee e dei progetti, neanche l’ombra, ma taglia nastri, fa proclami, e se ne prende i merit. Che vergogna! Una tale bassezza non si toccava da tempo! E’ bene che si sappia che la tutela della sicurezza dei bambini è da sempre priorità del Governo regionale e nazionale a guida centrosinistra. Non risulta a nessuno che ai tempi del centrodestra questa priorità esisteva. Lo dicono i fatti, non lo dice il Pd. Se oggi a San Salvo - e non solo - si hanno scuole sicure è solo al buon governo e al buon operato del centrosinistra e del Pd. A molt sarà anche difficile da accettare, ma è così e va detto. Perché la verità va sempre detta. Quella verità che al centrodestra scotta tanto e che risulta difficile ammettere. “Abbiamo fatto il nostro dovere perché abbiamo pensato ai nostri figli, il futuro della nostra città”. Le parole del sindaco Magnacca pronunciate ieri mattina durante il taglio del nastro hanno dell’assurdo e sono contornate dalla solita piena ed ampia slealtà che contraddistngue da sette anni il suo amministrare e quello della sua maggioranza. Basta gettare fumo negli occhi dei cittadini! Dite le cose per come sono e non nominate il Pd solo quando vi conviene e solo per denigrarlo! Occorre ristabilire le giuste verità e i giust merit! Siate onest con i cittadini!