Un muro dedicato alla "nonnina dei cani"

Cosa ci fa il noto pittore sansalvese Davide Scutece sopra un muro colorato di via Istonia? Oggi ha "imbrattato quel muro per provare i pigmenti da cemento e creare uno sfondo per realizzare un'opera dedicata alla "nonnina dei cani".

Il lavoro è stato commissionato dal Centro Culturale "Aldo Moro" che ha voluto dare valore a una "persona non omologata". Maria Barducci non era un senatore, non era un sindaco, non era una donna dello spettacolo e non era nessuno di quei personaggi che solitamente sono per volontà o per posizione sotto i riflettori. Era semplicemente una donna che potevi incontrare in ogni angolo della città (con il suo fedele bastone e scarpe da ginnastica ai piedi), e che tutti notavano per quella semplicità bella che aveva il sapore di una persona vera e sincera che amava camminare a passo svelto per le vie di San Salvo (una città che teoricamente non era quella delle sue radici) insieme ai suoi cani senza tanti problemi. Era semplicemente se stessa, una donna dall'animo elegante che traspariva in ogni suo passo.

A realizzare questa opera non poteva non essere un pittore non omologato dallo stile unico e inconfondibile, che sa dipingere usando anche la pioggia, il vento e il caffè caduto per sbaglio su una sua tela, Davide Scutece.