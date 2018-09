Il sansalvese Cristian Tristani tra i concorrenti di Mister Italia 2018

Cristian Tristani, 25 anni di San Salvo è uno dei concorrenti che parteciperà alla prefinale di Mister Italia 2018 che si svolgerà domani 6 settembre nella Baia delle Sirene di Bisceglie, in Puglia. In un tour iniziato in aprile sono stati selezionati i "belli d’Abruzzo", ecco gli altri i nomi: Francesco Della Torre 17 anni di Pescara, Giuseppe Adduocchio 30 anni di Campobasso, Mario Catena 25 anni di Francavilla, Massimiliano Molonia 22 anni di Roma, Michele Pannitto 21 anni di Termoli, Nicola Di Ciano 24 anni di Lanciano, Riccardo Mascioli 17 anni di Silvi, Alessio Rollo 18 anni di Roma. Nella prefinale presentata da Simona Barchetti che vede come ospiti Solange e Manfredi del Grande Fratello, il gruppo dei finalisti abruzzesi si unirà a quelli tutte le altre regioni d’Italia. L’organizzazione del concorso è stata affidata ad Antonella Argentini, di Giulianova. Chi supererà la prefinale potrà accedere alla fase finale del concorso che si terrà sabato 8 settembre nella cornice di piazza Quercia a Trani e realizzare un programma televisivo con Jo Squillo.