Nel 2017 sequestrati in Abruzzo beni contraffatti per 2,5 milioni di euro

2 milioni e mezzo di euro è il valore stimato dei beni contraffatti1 sequestrati in Abruzzo durante il 2017 secondo la Banca Dati Iperico (Intellectual Property Elaborated Report Of The Investigation On Counter- feiting), il database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione istituito presso l’Ufficio Italia-

no Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. Il valore dei sequestri effettuati in Abruzzo costituisce lo 0,9% di quelli effettuati sul territorio nazionale (294,5 milioni di euro) e lo pongono all’11° posto nella classifica delle regioni italiane che è guidata dallaCampania, dove sono stati sfiorati 109 milioni di euro (37,0% del totale nazionale), seguita da Lazio (72 milioni corrispondenti al 25%) e Lombardia (36 milioni cioè il 12,4%). Rispetto al 2008, primo anno per il quale sono disponibili tali dati, il valore dei sequestri effettuati in A- bruzzo è diminuito del 18,5%, meno di quanto accaduto in Italia (-46,1%) nella quale hanno contribuito gli andamenti in calo di tutte le regioni ad eccezione dei soli Piemonte (+245,1%) e Umbria (+36,1%).