Chiusura sovrappasso statale 16, Pd: "Quali e quanti controlli eseguiti?"

In data 16 agosto, a seguito della forte scossa di terremoto che aveva interessato il Molise, è stato interdetto il sovrappasso pedonale sulla Strada Statale n. 16, quello a confine con il Molise e che collega la Marina di San Salvo all’interno cittadino del complesso denominato ICEA. Una chiusura volta a verificarne lo stato nonché la consistenza della struttura stessa.

A distanza di venti giorni dalla chiusura, stamane abbiamo depositato un’interpellanza per sapere quali e quanti controlli sono stati eseguiti oltre a quelli del sopralluogo congiunto ANAS – Vigili del Fuoco nonché quando è prevista la riapertura e quali interventi sono previsti per la messa in sicurezza del sovrappasso.

In allegato l’interpellanza depositata.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico, Gennaro Luciano, Antonio Marcello Boschetti e Giovanni Mariotti,

PREMESSO CHE

a seguito delle forti scosse di terremoto dello scorso 16 agosto, si è appreso dagli organi di stampa che il sovrappasso pedonale sulla Strada Statale n. 16, quello a confine con il Molise e che collega la Marina di San Salvo all’interno cittadino del complesso denominato ICEA è stato chiuso,

CONSIDERATO CHE

è stato dichiarato che rimarrà chiuso fino al termine dei controlli,

INTERPELLANO

gli Assessori ai Lavori Pubblici ed alla Manutenzione su quanto segue:

quali e quanti controlli sono stati eseguiti, oltre quelli del sopralluogo congiunto ANAS – Vigili del Fuoco, se questi sono stati solo di natura visiva e se esiste un verbale a riguardo;

entro quando è prevista la riapertura del sovrappasso pedonale;

quali interventi sono previsti per la messa in sicurezza del sovrappasso;

se come da documentazione fotografica allegata, si reputa “corretto” l’intervento effettuato per interdire l’accesso a tale sovrappasso.