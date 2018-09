Turismo, l'Abruzzo punta al mercato tedesco

Le attività di marketing che la Regione Abruzzo intende promuovere per rilanciare uno dei più importanti motori di sviluppo del territorio, sono stati illustrati questa mattina a Giulianova dall'assessore Giorgio D'Ignazio. D'Ignazio, in particolare, ha presentato le attività promo-commerciali che l'assessorato al Turismo sta pianificando di concerto con l'agenzia "Studiosus Gruppenreisen", uno dei più importanti tour operator sul mercato tedesco. All'incontro, tra gli altri, hanno partecipato una delegazione della "Studiosus Gruppenreisen", il Consigliere delegato al Turismo della Provincia di Teramo, Federica Vasanella, l'assessore al Turismo del Comune di Giulianova, Fabrice Ruffini, il Presidente di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli. Dopo aver ringraziato l'agenzia tedesca che da alcuni giorni è in visita in Abruzzo per verificare "le meraviglie della nostra regione" con l’obiettivo di avviare un programma comune di attività promo-commerciali, D'Ignazio ha detto che "la Regione sta puntando la sua attenzione sul mercato tedesco ed in particolare su quello di nicchia rappresentato dalla fascia di ultracinquantenni teurtonici che mostrano di apprezzare particolarmente le nostre emergenze turistiche e in particolare quelle della costa". Sulle potenzialita economiche di questo comparto del turismo transalpino, l'assessore si è riservato di rendere noti quanto prima i dati che mostrano un trend in aumento delle presenze e che non lasciano dubbi sulla provenienza dei turisti in loco stranieri e italiani" (quest'ultimi prevenienti in massima parte dalle regioni Lazio e Lombardia - NdR). Inoltre D'Ignazio ha reso noto che si sta avviando una "importante campagna di informazione e di pubblicità sui mercati nazionali ed internazionali per valorizzare al massimo l'Abruzzo, soprattutto per farlo conoscere tramite una programmazione dettagliata per il prossimo anno". "Stiamo potenziando anche il sistema di collegamento aereo insieme alla Saga per linee aeree che colleghino direttamente l'Abruzzo con la Germania, anche con l'obiettivo di mettere in linea l'Abruzzo con le altre Regioni d'Italia". "Esattamente come fa un bravo albergatore", ha concluso il suo intervento l'assessore al Turismo, "stiamo già svolgendo l'attività di programmazione per il lungo periodo, in previsione della prossima stagione balneare 2019".