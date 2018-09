Un Saluto da Ostuni dagli Esordienti della Us!

gli Esordienti della Us San Salvo con il loro Mister Michele Iammarino sono in Puglia ad Ostuni per un Torneo di calcio.

Un gruppo affiatato di ragazzi con la fortuna e la possibilità di prendersi qualche piccola "vacanza" con lo scopo di confrontarsi ad altre realta per cercare di migliorarsi sempre, divertirsi e costruire un team solido e unito per il futuro BiancoAzzurro.

Tramite la nostra Redazione inviano un saluto a tutte le famiglie e gli amici a San Salvo

Bravi Ragazzi!