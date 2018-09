Resto al Sud, il roadshow Anci-Invitalia riparte da Chieti il 12 settembre

Riparte da Chieti mercoledì 12 settembre 2018 alle 10.00 il roadshow di Invitalia e Anci per la presentazione di "Resto al Sud"il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno, che una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Nella Sala Cascella della Camera di Commercio Chieti-Pescara, si susseguiranno gli interventi di parteciperanno Umberto Di Primio, Sindaco Comune Chieti e Vice Presidente ANCI, Mauro Angelucci, Presidente Camera di Commercio di Chieti-Pescara e Gianluca Jacobini, Presidente ABI Abruzzo. Le conclusioni saranno affidate a Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia.

Al termine dell’evento, verso le 12.00, sono previsti incontri one-to-one con gli esperti di Invitalia. E’ possibileprenotarsi entro lunedì 10 settembre inviando una mail all’indirizzo eventi@invitalia.itspecificando nell’oggetto “Resto a Chieti, Resto al Sud!”

Il programma “Resto al Sud” offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività di produzione di beni e servizi sul territorio delle 8 regioni del Sud, tra cui l’Abruzzo.

Questa misura, lo ricordiamo, prevede l’erogazione di un finanziamento a favore dei soggetti beneficiari così suddiviso: 35% come contributo a fondo perduto erogato da Invitalia; 65% per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso dagli istituti di credito convenzionati.

Resto al Sud finanzia le nuove imprese nei seguenti settori: