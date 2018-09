Premio nazionale “Campioni di InnovAzioni” 2018 , ancora pochi giorni per candidarsi

Si chiuderà il prossimo 17 settembre l'opportunità per le Piccole e Medie Imprese italiane di inviare la propria candidatura per partecipare alla quinta edizione del Premio nazionale "Campioni di InnovAzioni”. Possono concorrere al premio tutte le imprese con sede legale e operativa in Italia (incluse startup e spin-off universitari) che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa. Ai tre vincitori, oltre al titolo di Campione D’InnovAzioni PMI 2017, verrà assegnata un’opera di design innovativo realizzata per l’occasione. Per il secondo anno, il “Premio Speciale METAMER”, la società abruzzese per la vendita di gas e luce sempre attenta a supportare e sostenere lo sviluppo del territorio, verrà attribuito alla startup più innovativa. I Premi saranno consegnati nell’ambito dell’Evento InnovAzioni, organizzato dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, in collaborazione con la Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara, che si svolgerà a Pescara presso l’ex Aurum nei giorni 26 e 27 ottobre 2018. Il Regolamento per candidarsi al Premio "Campioni d'InnovAzioni" è disponibile sul sito www.innovazioni.camp/regolamento. Ulteriori informazioni saranno date nel corso della Conferenza stampa convocata per mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. Alla conferenza, convocata dal Presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, Cristiano Fino e dal Presidente della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Lino Olivastri, interverranno anche Giovanni Di Iacovo, assessore Cultura e beni culturali del Comune di Pescara, Alessandro Addari, Vice Presidente di Confindustria Chieti Pescara e Nicola Fabrizio, Amministratore Delegato Metamer.