Zes Abruzzo, il sindaco di San Salvo convoca un tavolo di confronto “nel comune amore della nostra terra”

La Zes (Zona economica speciale) da grande opportunità per l’Abruzzo sta diventando una grande occasione persa. Ancor più se si considera il mancato accordo con il Molise che, proprio in queste ultime ore, ha ribadito la sua intenzione di non tornare indietro con la Puglia. Il presidente della Regione Molise, anzi, ribadisce e spiega meglio le ragioni che lo hanno portato a chiedere l’adesione alla Zes “Adriatica” con la Puglia in corso di istituzione. E l’Abruzzo che fa?

“Come sindaco del territorio del Vastese, consapevole che assieme all’area del Sangro contribuisce a produrre il settanta per cento del Pil regionale, sono molto preoccupato perché constato che non si è fatto niente. Mancate opportunità e benefici persi che non produrranno meno burocrazia e defiscalizzazione per favorire la crescita economica” commenta Tiziana Magnacca a proposito della situazione abruzzese.

“Sono molto preoccupata – aggiunge – per il periodo preelettorale che ci aspetta durante il quale potrebbe esserci totale disinteresse rispetto al recupero della Zes a causa della deresponsabilizzazione degli uscenti e la carenza di legittimazione di altri a stringere accordi e sottoscrivere atti deliberativi”.

Per questa serie di considerazioni il sindaco Tiziana Magnacca ha invitato giovedì 27 settembre alle ore 17.00 nell’aula consiliare del Comune di San Salvo “per riflettere assieme nel comune amore per la nostra terra” il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, i consiglieri regionali della provincia di Chieti, i sindaci del Vastese, sindacati ed Rsu aziendali della Denso e della Pilkington, e le aziende di Piane Sant’Angelo.