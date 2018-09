Regimi di qualità dei prodotti agricoli, l’avviso scadrà il 24 settembre

In scadenza il 24 settembre l’edizione 2018 l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Adesione nuove aziende”

L’Avviso prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, ai produttori agricoli singoli o associati che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, prodotti della montagna, schemi di qualità volontari e schemi riconosciuti nazionali).

La spesa ammissibile corrisponde all’importo dei costi sostenuti dall’impresa agricola nei confronti dell’organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno sino alla data di esecuzione degli interventi per l’annualità di riferimento.

Le attività previste per la “nuova adesione” al regime di qualità (iscrizione, controlli e certificazione del prodotto), devono essere realizzate entro la data di scadenza dell’intervento per l’annualità 2018, fissata al 15 maggio 2019.

L’aiuto è concesso come contributo in conto capitale per un importo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per far fronte ai costi di iscrizione e certificazione relativi alla partecipazione ai regimi di Qualità.

La domanda di aiuto va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall’AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, entro il 24 settembre 2018.

Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito della Regione Abruzzo.