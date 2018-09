Salone del Gusto, il ministro dell'Agricoltura Centinaio affascinato dalla Ventricina del Vastese

E' partita ieri 20 settembre a Torino la dodicesima edizione di Terra Mdre Salone del Gusto 2018 organizzata da Slow Food, il Comune di Torino e Regione Piemonte, in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’Abruzzo è presente con ben 37 stand, tra Presìdi, associazioni e consorzi di produttori e aziende custodi delle eccellenze gastronomiche regionali, dai formaggi ai legumi, dagli oli alle carni. E' stato presentato il nuovo logo dell'Accademia della Ventricina in occasione della visita del Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio. Affascinato dalla Ventricina del Vastese e dalla sua storia, ancorata a comunità del cibo che lottano per difendere saperi e sapori di un territorio ha affermato, "Ho voluto assaggiare anch'io questo formidabile salume abruzzese, più volte Campione d'italia. Adesso capisco", ha continuato il Ministro, "perchè i nostri pur formidabili salumi lombardi giungono sempre alle sue spalle". Infine si è complimentato con Antonio e tutto lo staff accademico della ventricina del Vastese.