Anche nel 2019 il giro d’Italia farà tappa in Abruzzo. Non è stato ancora reso ufficiale ma la corsa partirà da Vasto per raggiungere il capoluogo abruzzese L’Aquila con arrivo alla Basilia di Collemaggio. Ripartirà il giorno dopo alla volta di Tortoreto Lido. Una novità per Vasto che si aggiungerà come nuova tappa della famosa corsa rosa.