"I nostri Angeli": una bella serata all'insegna della condivisione e dello stare insieme

"I nostri Angeli" è un progetto pensato da Eliana Passucci e a cui stanno aderendo diverse famiglie sansalvesi per creare qualcosa di bello per ricordare le persone care di questa città, che hanno lasciato questa terra troppo presto, con un album, una messa di suffragio mensile e opere di bene per la città e/o per i suoi abitanti. (Leggi).

Venerdì 28 settembre don Beniamino Di Renzo ha celebrato l amessa di suffragio mensile ricordando anche Marco Zinni nel suo trentesimo anno dal suo transito in cielo. Dopo la messa la famiglia Zinni ha invitato tutti nella loro casa per offrire un buffet in ricordo del loro amato Marco.

La serata. oltre a essere un momento bello all'insegna dello stare insieme è stata anche occasione per progettare la costituzione di un'associazione e di un memorial in nome di tutti questi angeli.