"2 ottobre festa dei nonni: occasione giusta per prenotare un posto alla nostra festa"

Oggi 2 ottobre la chiesa festeggia la festa degli Angeli Custodi e l’Italia, per questa occasione ha istituito questa ricorrenza informale con una legge: Legge 31 luglio 2005, n. 159 -"Istituzione della Festa nazionale dei nonni" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2005.

Diventare nonni è una gioia indescrivibile che supera a volte anche quella del diventare genitori. I nonni hanno una marcia in più, ovvero quella lunga esperienza che ti dà il coraggio di “tornare davvero bambini”.

Per il terzo anno consecutivo per dare rilievo a questa festa, qui a San Salvo Luigi Farina, che proprio questa notte è diventato nonno per la seconda volta, insieme ad altri nonni, hanno pensato di creare un’ occasione speciale in cui ritrovarsi e festeggiare insieme “l’essere nonni”.

Si festeggerà il 13 ottobre alle ore 20.30 presso il ristorante il Poseidon a San Salvo Marina. È prevista una cena con serata danzante dove ognuno pagherà solo la cena.

Chi vuole festeggiare questo essere nonni e prenotare un posto a questa festa può chiamare uno dei seguenti numeri 3288171419- 3286657137 – 0873803111.