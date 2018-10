Carpineto Sinello e Guilmi, "Che gioia ospitare i nonni a scuola"

Oggi 2 ottobre, Festa dei Nonni, gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria e dell’ Infanzia di Carpineto Sinello e Guilmi, dell’ Istituto Omnicomprensivo di Gissi, hanno organizzato un momento di festa, partecipazione e condivisione con i nonni del paese. Insieme è stata fatta una riflessione sulla presenza dei nonni nella vita quotidiana di ogni bambino, dell’importanza del loro ruolo per la trasmissione dei veri valori e del saper educare con saggezza, pazienza e tanto amore. I bambini hanno offerto un momento di svago giocando insieme, recitando poesie, filastrocche e cantando canzoncine dedicate a loro. Hanno chiesto ai nonni di raccontare come è stata la loro infanzia, i loro giochi, come frequentavano la scuola, notando le grandi differenze con oggi. In seguito, insieme, hanno gustato una deliziosa colazione allietata dal suono di una fisarmonica e canti popolari. E’ stata un’occasione questa per stringersi attorno ai cari nonni per ringraziarli con affetto della loro bontà, pazienza e generosità. Spesso i nonni si prodigano fino a dimenticare se stessi, si prestano , nonostante l’età e gli acciacchi, a giocare con i nipoti affiancando i genitori nel ruolo educativo e di crescita dei loro piccoli angeli.