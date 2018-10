Le canzoni di Lara Molino saranno trasmesse in Lussemburgo da Radio Ara

Sabato prossimo, 6 ottobre, su RADIO ARA, in Lussemburgo, andrà in onda la rubrica radiofonica VOICES by PassaParola e in questa trasmissione si potranno ascoltare le canzoni, in dialetto abruzzese,della cantautrice Lara Molino.

Durante il programma che andrà in onda la mattina, dalle ore 10:00 alle 11:30, sulle frequenze 102.9 / 105.2 FM , oppure online, sul sito www.passaparola.info, si farà un excursus speciale dedicato agli artisti di musica popolare.

Si potranno ascoltare musiche e canzoni del gotha della musica popolare nazionale e internazionale e Lara Molino sarà insieme a questi artisti. I brani della cantautrice che andranno in onda, sono tratti dal suo ultimo album “Fòrte e gendìle” (edizioni FonoBisanzio/distribuzione IRD).

Insieme a Lara, si potranno ascoltare tra gli altri, Lucilla Galeazzi, Peppe Voltarelli, Anna Cinzia Villani, Stefano Saletti e Piccola Banda Ikona, Enrico Fink Quartet, Traindeville, Orchestra Bottoni.