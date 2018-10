"Scusate mi sono fermato solo un attimo"

Dopo quattro mesi dalla fine dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi e della viabilità stradale in via Duca degli Abruzzi più di un'automobilista sembra non aver ancora compreso la segnaletica orizzontale e verticale continuando a parcheggiarsi in divieto di sosta e creando disagi alla circolazione con file e soprattutto trambusto di clacson a tutte le ore del giorno.