Gli studenti del Pantini-Pudente di Vasto parteciperanno alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

Domenica 7 ottobre, gli studenti del polo liceale “Pantini-Pudente” di Vasto (CH), insieme a migliaia di studenti e insegnanti provenienti di ogni parte d’Italia parteciperanno alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.

Sarà un modo speciale per iniziare il nuovo anno scolastico con un grande esercizio di responsabilità, di partecipazione civile e di crescita personale. Per alcuni sarà l’occasione per allargare il proprio sguardo sul mondo e assumere nuova consapevolezza di tanti problemi del nostro tempo. Per altri sarà l’occasione per imparare a prendere la parola, a comunicare, a confrontarsi con gli altri, a dare libera espressione alle proprie idee, a sentirsi protagonisti della costruzione di un mondo più giusto, pacifico e solidale.

Tutti, studenti e insegnanti, animeranno tutti i momenti salienti delle giornate con interventi, letture, poesie, cartelli, striscioni, musica.

Sarà una bella occasione per riflettere su quello che sta succedendo, dentro e fuori del nostro paese. Insieme affronteremo le grandi crisi e i grandi problemi che ci assillano: crisi economica, disoccupazione, disuguaglianze, guerre, cambiamenti climatici, migrazioni, violenze, razzismo, nazionalismi, corsa al riarmo… Ma, soprattutto, cercheremo di capire cosa possiamo fare per proteggere le persone minacciate, creare un lavoro per tutti, sradicare la povertà, fermare le guerre, affrontare il dramma delle migrazioni, creare un’economia della fraternità, prenderci cura della casa comune, fare pace nelle nostre città, costruire una nuova Europa, realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promuovere tutti i diritti umani per tutti, dare voce alla pace, difendere la società aperta, rinunciare alla violenza,…(dalla Tavola della Pace)