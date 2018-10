Marcia per la pace o sfilata farsa?

Non sembrano definitivamente sopite le polemiche ( leggi ) fra alcuni importanti esponenti del mondo cattolico e il Comune di San Salvo in relazione alla marcia per la Pace. Si leggono in queste ore soprattutto sui social esternazioni infastidite e che non condividono il modo con cui questa manifestazione viene svolta a San Salvo. Una marcia concepita in quel di Assisi da associazioni, volontari, parrocchie che hanno da sempre fatto della accoglienza un punto cardine della marcia stessa. Appare a questi ambienti evidentemente fuori contesto la "sfilata" sansalvese capitanata dal Sindaco Magnacca che viene accusata di svolgere una manifestazione in contrasto con le sue stesse (legittime) idee di centro destra e che non sono certo vicine alla accoglienza dei migranti.