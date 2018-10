Pubblicità "Famiglia": tantissimi auguri a Luigi e Stefania per il loro quinto anniversario

Tempo fa don Raimondo Artese, parroco della chiesa di san Giuseppe a San Salvo ha detto: "I media spesso parlano sono di famiglie che si sfasciano e/o di statistiche sui fallimenti matrimoniali. Ma quante famiglie ci sono che vivono il matrimonio così come Dio l'ha pensata in una dimensione cristiana e nella bellezza più profonda e che purtroppo non fanno notizia? Perchè nessuno ne parla?".

Oggi vogliamo rompere questo silenzio e cominciare a parlare della bellezza e del valore delle famiglie i cui componenti tengono fede a quella promessa fatta nel giorno del loro matrimonio davant a Dio e camminano insieme giorno dopo giorn, attimo dopo attimo, perdonandosi e amandosi a vicenda nei giorni si e in quelli no.

Il 5 ottobre 2013 Luigi Cilli e Stefania Pascali (Leggi) sono convolati a nozze e oggi, a 5 anni da quel giorno in un post sulla sua pagina social Stefania scrive:

Io Stefania prendo te Luigi come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, in ricchezza e povertà e di amarti e rispettarti tutti i giorni della mia vita.

Quando ci siamo sposati non eravamo molto consapevoli di cosa ci aspettava. Abbiamo sopportato frasi cattive che poco davano credito al nostro amore. Ne abbiamo passate tante, costruendo le fondamenta del nostro matrimonio giorno dopo giorno. E siamo qui, forti e solidi molto di più di quel 5 ottobre 2013. . Sei il mio migliore amico, mio marito, il mio socio. Con te sono diventata una donna, sono cambiata e mi sento felice. Grazie perché tu mi sproni a tirare fuori il meglio di me, grazie perché se sono riuscita a guarire è anche per merito tuo. Io non ti amo come il primo giorno ma molto, molto di più.