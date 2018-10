Nonno vigile, preziosa attività dei volontari a servizio dei bambini

“Il servizio del “nonno vigile”, che si avvale della presenza dei volontari di alcune associazioni cittadine, è operativo da diversi anni ed è diventato un prezioso punto di riferimento per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di San Salvo”. A dichiararlo l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza per meglio specificare la lodevole attività svolta dai volontari a servizio della sicurezza nell’attraversamento stradale e di presidio davanti alle scuole, istituito da questa Amministrazione comunale già dalla passata legislatura. Tutte le scuole sono regolarmente coperte dai nonni vigile: Anteas e Associazione nazionale Carabinieri si preoccupano dei plessi scolastici di via Verdi e Sant’Antonio, Fir Cb San Vitale in via De Vito e via Ripalta, mentre al momento, per un’indisposizione temporanea del volontario delle Acli, risulta privo della sua presenza all’esterno della scuola Le Marinelle, ma la sicurezza è garantita dagli agenti della Polizia Locale. “Rivolgo un invito ai nonni della Città – conclude l’assessore Faienza – a mettersi in gioco, offrendo del tempo libero, per vivere un’esperienza unica che vede in prima linea le associazioni, che si sono messe a disposizione per garantire questo importante servizio di vigilanza, ma soprattutto un prezioso punto di contatto tra generazioni diverse”.