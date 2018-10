Centro per l'Impiego di Vasto e problemi dei terminali con la piattaforma

Segnalazione di disservizi al Centro per l'Impiego di Vasto.

"Sono molti giorni - racconta un'utente della struttura di via Maddalena- chei terminali hanno problemi con la piattaforma. Ogni giorno centinaia di persone si recano per poter fare leloro pratiche, in particolare la richiesta per la disoccupazione, e si sentono dire dai funzionari che hanno chiamato la Regioneaffinché invii un tecnico per risolvere il problema! Possibile che in quasi una settimana non si sia trovato un tecnico e che non si sia risolto un grave problema? Possibile che non ci sia un'alternativa?"

La richiesta è dirisolvere al più presto la questionee, soprattutto, di non veder vanificati gli impegni per il rispetto di determinate ed importanti scadenze.