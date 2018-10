Olivieri: "Il commissario regionale Forchetti non appesantisca l’Ater Lanciano Vasto"

Ci meravigliamo non poco a leggere della improvvisa accelerazione impressa dal neo commissario Forchetti sulla gestione della disastrata ATER Lanciano Vasto. Il citato commissario si sarebbe avviato verso la improvvida e costosa sostituzione del direttore del consorzio , assumendo inoltre provvedimenti che non si addicono alla gestione transitoria di un Ente che deve essere profondamente rifondato verso gestioni virtuose ed efficienti . Non credo ci si possa permettere nuovi direttori pagati dai contribuenti abruzzesi . Non credo ci si possa permettere atti e decisioni assunte monocraticamente e senza coinvolgere gli altri sub commissari nominati dalla stessa Regione o gli stessi revisori dei conti dell’Azienda . Forchetti ci ripensi immediatamente o lasci l’incarico. Intervengano , a riguardo, il competente assessore regionale Berardinetti o il Presidente pro tempore Lolli : in caso contrario saremo costretti a portare il caso in Commissione Vigilanza . L’Ater Lanciano Vasto in questa delicata fase di riorganizzazione funzionale non può essere infatti appesantita dà comportamenti individuali discutibili proprio da chi è stato nominato per effettuare una gestione condivisa e collegiale finalizzata ad assicurare l’equilibrio economico e funzionale della ATER. Le imminenti elezioni regionali di febbraio prossimo non devono infatti provocare accelerazioni o salti in avanti, ma nel vuoto che i cittadini e gli stessi elettori non capirebbero . A buon intenditore, poche parole .