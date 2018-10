La Us batte il River e continua come testa di serie

Preziosa vittoria per il San Salvo che al Bucci supera 2-1 il River Chieti.

Partono bene gli ospiti e al 7' un doppio miracolo di Cialdini, che respinge due conclusioni ravvicinate di Bassi, salva il risultato. Tre minuti dopo il San Salvo si fa vedere in avanti con un colpo di testa di Molino finito ampiamente a lato.Al 15' il San Salvo passa in vantaggio: il solito Bolzan ruba una palla sulla trequarti e serve un assist al bacio per Petre che solo contro Napoli non sbaglia.Al 18' altro miracolo di Cialdini che alza sulla traversa un colpo di testa di Scariti. Al 24' contatto tra Luongo e un giocatore ospite, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presenta Antignani ma Cialdini intuisce e respinge la sfera. Poco dopo spinta in area su Petre ma tra le proteste locali l'arbitro lascia giocare. Al 38' Triglione su un calcio di punizione centra il palo alla destra del portiere ospite. Allo scadere della prima frazione Triglione tocca con la mano un cross ravvicinato in area, l'arbitro, tra lo stupore dei presenti, assegna un secondo penalty agli ospiti.Questa volta Antignani spiazza il portiere biancazzurro e firma il pareggio.Nella ripresa il San Salvo fa la gara mentre gli ospiti cercano di colpire in contropiede. Al 60' brivido per i locali con un tiro di Barbarossa che lambisce il palo e finisce sul fondo. Un minuto dopo clamorosa occasione per i biancazzurri: cross di Bolzan con Petre che colpisce di testa ma la palla attraversa la linea di porta senza entrare, sul contro cross di Bolzan Petre con un inzuccata centra la traversa. A metà della seconda frazione Petre serve Molino ma viene murato sulla linea. Al 68' sugli sviluppi di un corner battuto da Bolzan,Luongo di testa batte Napoli per il 2 a 1 finale. Al 90' punizione di Triglione il portiere respinge ma Petre si fionda sulla sfera e calcia ma Napoli è di nuovo bravo a deviare in angolo. Dopo 5' di recupero il San Salvo si aggiudica il big match.

-comunicato Stampa-