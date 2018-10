Travaglini: “Pista ciclabile in fase di completamento”

L’assessore ai Lavori pubblici Maria Travaglini, in considerazione delle diverse sollecitazioni ricevute per avere informazioni sullo stato dell’arte della pista ciclabile, che collegherà la città alla marina di San Salvo, comunica quanto segue.

“La pista ciclabile San Salvo Marina-rotonda degli alpini, il cui completamento è previsto entro il prossimo mese, sarà un’indiscutibile risorsa a disposizione di quanti amano la bicicletta e la mobilità sostenibile. Gli interventi del secondo lotto, seppur in stato avanzato di completamento, non sono stati ancora terminati, da qui la presenza di ostacoli per segnalare e impedirne l’uso per evidenti ragioni di sicurezza”.

L’assessore Travaglini aggiunge inoltre che la pista, nel tratto compreso da via Grasceta all’innesto con la zona industriale, non è stato collaudato anche se l’illuminazione è stata già attivata su tutto il percorso.

“Per l’attraversamento pedonale sulla Statale 16 siamo in attesa del collaudo che ci consentirà, con la posa delle strisce zebrate, la messa in sicurezza di quel tratto per collegare la pista dalla città alla marina. Mi preme ricordare che comunque il primo lotto è percorribile mentre dalla fine del ponte sulla linea ferroviaria all’Adriatica non è ancora utilizzabile per il suddetto motivo”.

Infine l’assessore ai Lavori Pubblici interviene sulla questione del taglio degli alberi per precisare che è stato reso necessario per mettere in sicurezza il tracciato del secondo lotto.