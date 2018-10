Si presenta l'associazione 'La Conchiglia': protezione e ascolto come parole d'ordine

“ Una conchiglia perché fa pensare alla protezione e all’ascolto” . Così, in maniera semplice ed efficace, Mariella Alessandrini , che della Onlus è presidente , presenta l’associazione che, nata a Vasto per assistere i pazienti oncologici e i loro familiari, ha scelto questo nome: “ E’ così – dice – una conchiglia dal guscio protettivo che possa alleviare i disagi che il paziente oncologico si trova all’improvviso a vivere sulla sua pelle e quelli dei familiari che accompagnano, anche nella sofferenza, il duro percorso dei loro cari” .

Per tre giorni, fino a domenica 7 ottobre, La Conchiglia ha incontrato i cittadini nella Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos, raccogliendo adesioni e l’incoraggiamento convinto dei cittadini, anche di coloro che la malattia non l’hanno incontrata. “Vogliamo – dice Alessandrini – che il paziente non si senta mai solo, che venga sorretto al meglio nella lotta alla malattia, a quello che chiamo “il fetente”. Ecco allora i laboratori di arte e di musica, curati da Roberta Mininni e Luca Raimondi , la consulenza legale di Chiara Mastrovincenzo , per fronteggiare i nodi della burocrazia e il supporto delle psicologhe Maria D’Eugenio e Paola Massone , oltre al dinamismo di Stefano Antenucci , del direttivo della Onlus. Un ruolo fondamentale, naturalmente, ce l’ha il reparto oncologico del San Pio di Vasto , diretto dal dottor Nicola D’Ostilio , che si avvale delle colleghe Maria Mancini, Annalisa Gentile e Simona Gildetti , con le infermiere Virginia Lacanale , vice presidente della Onlus, Carmelina Pannunzio , Cinzia Stinziani e Lucia Coco . E’ proprio il dottor D’Ostilio a spiegare quanto il cancro incida nel sociale e nel vissuto di Vasto: “ Sono 30, 40 – dice – i pazienti che, ogni giorno. frequentano il nostro Day Hospital, mentre sono 250 le cartelle cliniche di altrettante persone. Significa che, nel corso dei primi nove mesi di quest’anno, sono stati 250 i pazienti passati dal reparto per la chemioterapia e i trattamenti biologici e integrati. Numeri importanti – aggiunge il medico – che si traducono in un migliaio di prestazioni l’anno. I locali a disposizione? Ancora insufficienti, anche se qualcosa si muove: il neo direttore, Francesca Tana, si sta adoperando per questo. Nel breve – conclude – dovremmo disporre di altre due o tre stanze” .